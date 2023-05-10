لعبة استغماية تتسبب بإصابة فتاة برصاصة على يد جارها الغاضب في أمريكا

الوكيل الإخباري - أصيبت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 14 عاماً برصاصة في مؤخرة رأسها بعد أن قالت السلطات إن صاحب منزل أطلق النار بعد أن شوهدت وهي تلعب لعبة الاستغماية في فناء منزله الخلفي.



وعانت المراهقة من إصابات لا تهدد حياتها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب عمدة أبرشية كالكاسيو.

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وقال ديفيد ف. دويل، وهو صاحب منزل في لويزيانا يبلغ من العمر 58 للمسؤولين بعد وقوع الحادث يوم الأحد إنه ذهب إلى منزله لأخذ سلاحه الناري بعد أن لاحظ "ظلالاً خارج المنزل". وأظهر تحقيق أولي في الحادث أن عدة أفراد كانوا يلعبون في ممتلكات دويل عندما وقع الحادث، حسبما جاء في البيان الصحفي.

وأخبر دويل المحققين أنه أصاب المراهقة المجهولة عن غير قصد بعد أن بدأ في إطلاق النار على الأشخاص الذين كانوا يلعبون الاستغماية عندما كانوا يفرون من العقار. وبعد أن استجاب المسعفون إلى مكان الحادث وحددوا جرح المراهقة، تم نقلها إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد الحياة.



وبينما لا يزال الحادث قيد التحقيق، تم القبض على دويل وحجز في مركز إصلاحية كالكاسيو ووجهت إليه تهمة الاستخدام غير القانوني للسلاح الناري، وأربع تهم بالاعتداء الشديد بسلاح ناري.

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