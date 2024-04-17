مشهد يحبس الأنفاس في سلطنة عمان : صراخ وهلع 'أب عانق ابنته وسط السيول '

الوكيل الإخباري - بدأت تطفو إلى العلن العديد من المشاهد التي تحبس الأنفاس مع ترقب انحسار المنخفض الجوي الذي ضرب سلطنة عمان والإمارات، فضلا عن أجزاء من البحرين خلال الساعات الماضية.





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فقد وثق أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل للفيضانات والسيول الهائلة في سلطنة عمان، مشهدا يخطف القلوب لوالد هم إلى اصطحاب طفلته الصغيرة من مدرستها، مع بدء هطول الأمطار بغزارة.





ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية على ما يبدو، لحظات عسيرة، لهذا الأب الذي وقف وسط بحر السيول، متشبثا بصغيرته، حائراً أين يهرب بها، لحمايتها.



كما أظهر الفيديو بعض السيارات إلى جانب هذا الوالد تجرفها السيول وتغرق، في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية.



..... صرخة وهلع طلابنا ، ونحن نحاول نأخذهم لمكان آمن بعد ما حاصرنا الوادي من كل جهة. وعينكم على ولي الأمر اللي لطف ربكم بحاله عند المدخل الرئيسي مع طفلته.pic.twitter.com/ooDAWptsEY #الخيمة_العمانية التصوير من معلمات مدرسة الروضة يوم الأحد الفائت..... صرخة وهلع طلابنا ، ونحن نحاول نأخذهم لمكان آمن بعد ما حاصرنا الوادي من كل جهة. وعينكم على ولي الأمر اللي لطف ربكم بحاله عند المدخل الرئيسي مع طفلته. #منخفض_المطير April 16, 2024

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