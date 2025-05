إطلاق نار داخل مركز تسوق بولاية أميركية.. ووقوع إصابات (فيديو)

الوكيل الإخباري- أعلنت الشرطة الأميركية إصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع مساء الثلاثاء داخل مركز "براس ميل" التجاري في مدينة ووتر بوري، بولاية كونيتيكت.

وقال قائد شرطة المدينة، فيرناندو سبانيولو، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن شجار تطور إلى إطلاق نار، مرجحًا أن يكون مطلق النار على معرفة بالضحايا.



وأكد سبانيولو أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفيات محلية، دون الكشف عن مدى خطورة الإصابات، مشيرًا إلى أن مطلق النار كان يحمل مسدسًا شبه آلي، ولا يزال فارًا حتى الآن.



ورغم عدم توقيف أي مشتبه به، أكدت الشرطة أنها لا تعتقد أن هناك تهديدًا مستمرًا، وأن الحادث لا يبدو عشوائيًا.





Police are searching for the shooter(s). NEW: Video shows shooting victim at Brass Mill Center in Waterbury, Conn. after reported altercation broke out.Police are searching for the shooter(s). pic.twitter.com/XSiWJEnuIh May 27, 2025