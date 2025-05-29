بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. وزير الاوقاف يفزع لسائق تعرض لجلطة بالسعودية - فيديو

وفي وقت سابق ناشد خالد القفاف وهو ابن سائق الحافلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، السماح له بالسفر الى مكة المكرمة لمرافقة والده في المستشفى ، خاصة ان زميل والده الذي يرافقه سيغادر المستشفى لإكمال عمله في موسم الحج .
وقال خالد ان والده متواجد بالسعودية منذ 10 ايام ووقعت معه الحادثة في مكة المكرمة ، وناشد بالسماح له بالسفر الى السعودية لمرافقة والده بالمستشفى .
الى ذلك اكد خالد انه وبعد المناشدة تواصلت معه وزارة الاوقاف وابلغته انه قد صدرت الموافقة له على السفر لمرافقة والده بالمستشفى في السعودية وانه باشر بتجهيز اوراقه للسفر للبقاء مع والده المريض لاكمال علاجه وعودته الى ارض الوطن .
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