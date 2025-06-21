تتميز برأسها العريض.. ديدان "سامّة" تنتشر وتُثير ذعر السكان في تكساس

ورغم أنها لا تشكل خطراً مباشراً على البشر، إلا أن جلدها يفرز مادة "تترودوتوكسين" السامة التي قد تسبب تهيج الجلد أو تسمم الحيوانات الأليفة إذا ابتلعتها، وقد تم تسجيل حالات تقيؤ لدى الكلاب.
وحذر "معهد تكساس للأنواع الغازية" من أن تقطيع هذه الديدان يؤدي إلى تكاثرها، لأنها تتكاثر لاجنسيًا. وينصح بعدم لمسها مباشرة، بل باستخدام قفازات أو مناشف ورقية، والتخلص منها عبر وضعها في كيس يحتوي على ملح أو خل، أو تجميدها في كيس مغلق.
ويرجح الخبراء أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تشبع التربة بالماء، ما دفع هذه الديدان للخروج بحثًا عن الهواء والغذاء.
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