"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة الطلب المسبق على تشكيلة 2025 من أجهزة التلفاز Vision AI مع هدايا استثنائية ومكافآت مميزة

وتأتي هذه الحملة التي تتواصل حتى الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، في إطار سعي الشركة المستمر لتمكين العملاء والمستهلكين من مواكبة أحدث الابتكارات للاستمتاع بأوقات نوعية مع المشاهدة المتقدمة، وذلك بالتزامن مع حلول موسم الصيف الذي يشهد اهتماماً متزايداً بالمحتوى الترفيهي داخل المنازل.
وتقدم الشركة في إطار الحملة باقة من المكافآت القيمة التي تشمل هواتف Galaxy S25 Ultra، وهواتف Galaxy S25 Plus، وأجهزة تابلت S6 Lite بسعة 128 جيجا بايت، إلى جانب أجهزة صوتية من فئة Q-Series، وأنظمة مكبرات صوت من فئة B-Series، فضلاً عن خيارات الاسترداد النقدي والاشتراكات المجانية التي تصل في مدتها إلى عام في منصتي Shahid وOSN. وتُمنح هذه المكافآت حسب فئة جهاز التلفاز الذي يتم حجزه والذي تشمله الحملة، وذلك عبر معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها الرسميين، متضمنة أجهزة تلفاز 2025 المعززة بتقنية Vision AI من سلسلةNeo QLED وOLED وQLED و The Frame.
أما من يقومون بالحجز من خلال متجر سامسونج الإلكتروني، فسيحصلون على قسائم شرائية إلكترونية تصل قيمتها إلى 760 ديناراً، فضلاً عن خيارات الاسترداد النقدي واشتراكات مجانية تصل مدتها إلى عام في منصتي Shahid وOSN، إلى جانب الاستفادة من 5 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة، والمدعومة بخدمة التوصيل المجاني وغيرها من المزايا الحصرية، عبر الرابط https://www.samsung.com/Levant_ar/offer/tvs/pre-order/ .
وتعد أجهزة تلفاز سامسونج الجديدة من تلك المشمولة في الحملة، أولى شاشات التلفاز التي يتم رفدها بتقنية Vision AI، التي تعد منظومة متكاملة من الخصائص المعززة بالذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق على مستوى القطاع، وتهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة وتخصيصها بما يتناسب مع تفضيلات المستخدم والبيئة المحيطة. وتشمل هذه التقنية قدرات تختص بالتحليل الفوري للمحتوى وجودة المشهد، وضبط الصورة والصوت تلقائياً استناداً لنوع المحتوى ومستوى الإضاءة، إلى جانب ميزات مثل الترجمة الحية، والبحث الذكي بضغطة واحدة، والتفاعل بالإيماءات، مع خلفيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل تجربة الترفيه أكثر سلاسة وذكاءً وأكثر تخصيصاً من أي وقت مضى.
وتؤكد هذه الحملة التزام "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي بتقديم عروض تتكامل مع ابتكارات الشركة الأم من الشاشات وأجهزة التلفاز التي لا تزال تحتل الصدارة على مدار 19 عاماً، لتلبي احتياجات العملاء، وتفتح آفاقاً جديدة لتجارب مشاهدة ذكية ومخصصة.
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