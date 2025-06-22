"سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي تطلق حملة الطلب المسبق على تشكيلة 2025 من أجهزة التلفاز Vision AI مع هدايا استثنائية ومكافآت مميزة

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي حملة للطلب المسبق على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز "سامسونج" لعام 2025 تحت شعار Vision AI، والتي تم الكشف عنها خلال حدث First Look الذي أقيم ضمن معرضCES 2025، والتي تحول المشاهدة اليومية ببساطة وسهولة إلى تجربة سينمائية، كما توفر مزايا مبتكرة تجعلها تعمل كأجهزة تندمج فيها تجارب الترفيه وحلول الحياة العصرية.

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وتأتي هذه الحملة التي تتواصل حتى الرابع والعشرين من شهر حزيران الجاري، في إطار سعي الشركة المستمر لتمكين العملاء والمستهلكين من مواكبة أحدث الابتكارات للاستمتاع بأوقات نوعية مع المشاهدة المتقدمة، وذلك بالتزامن مع حلول موسم الصيف الذي يشهد اهتماماً متزايداً بالمحتوى الترفيهي داخل المنازل.



وتقدم الشركة في إطار الحملة باقة من المكافآت القيمة التي تشمل هواتف Galaxy S25 Ultra، وهواتف Galaxy S25 Plus، وأجهزة تابلت S6 Lite بسعة 128 جيجا بايت، إلى جانب أجهزة صوتية من فئة Q-Series، وأنظمة مكبرات صوت من فئة B-Series، فضلاً عن خيارات الاسترداد النقدي والاشتراكات المجانية التي تصل في مدتها إلى عام في منصتي Shahid وOSN. وتُمنح هذه المكافآت حسب فئة جهاز التلفاز الذي يتم حجزه والذي تشمله الحملة، وذلك عبر معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها الرسميين، متضمنة أجهزة تلفاز 2025 المعززة بتقنية Vision AI من سلسلةNeo QLED وOLED وQLED و The Frame.



أما من يقومون بالحجز من خلال متجر سامسونج الإلكتروني، فسيحصلون على قسائم شرائية إلكترونية تصل قيمتها إلى 760 ديناراً، فضلاً عن خيارات الاسترداد النقدي واشتراكات مجانية تصل مدتها إلى عام في منصتي Shahid وOSN، إلى جانب الاستفادة من 5 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة، والمدعومة بخدمة التوصيل المجاني وغيرها من المزايا الحصرية، عبر الرابط https://www.samsung.com/Levant_ar/offer/tvs/pre-order/ .