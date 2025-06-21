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مسرح The Domain يستضيف عرضًا كوميديًا مميزًا أحياه الفنان الكوميدي محمد حلمي

مسرح The Domain يستضيف عرضًا كوميديًا مميزًا أحياه الفنان الكوميدي محمد حلمي
مسرح The Domain يستضيف عرضًا كوميديًا مميزًا أحياه الفنان الكوميدي محمد حلمي
 
السبت، 21-06-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-    استضاف مسرح The Domain عرضًا كوميديًا مميزًا أحياه الفنان الكوميدي العالمي المصري المعروف محمد حلمي، في ليلة استثنائية جمعت محبي الكوميديا من مختلف الأعمار والخلفيات، ضمن أجواء من الضحك والمتعة.

بدأت الأمسية مع الفنان الكوميدي الأردني كمال سايلوس، الذي قدّم عرض افتتاحي تميز بخفة ظله وأسلوبه القريب من الجمهور، مما أضفى أجواءً مرحة ومليئة بالضحك منذ اللحظات الأولى.

عقب ذلك، اعتلى الفنان محمد حلمي خشبة المسرح ليقدّم عرضًا استمر لأكثر من ساعة، مزج فيه بين الكوميديا الاجتماعية و التفاعل مع الجمهور والإفيهات الذكية، مما لاقى استحسانًا واسعًا من الحضور. وتميز حلمي بتفاعله العفوي مع الجمهور، ما جعل العرض أكثر حيوية وتفاعلاً.

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا على يومين على التوالي حيث كان المسرح ممتلئًا بالكامل، مما يعكس النجاح الكبير للفعالية والتنظيم المميز الذي قامت به إدارة The Domain. وقد أعرب الحضور عن سعادتهم بالمستوى الرفيع للعرض والتنظيم المحترف للأمسية.

يُذكر أن هذا العرض يأتي ضمن سلسلة الفعاليات الفنية التي ينظمها مسرح The Domain بهدف إثراء المشهد الثقافي والترفيهي في الأردن، وتعزيز حضور المواهب الأردنية، العربية و العالمية في مجال الكوميديا، الثقافة، و الترفيه على الساحة المحلية .

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