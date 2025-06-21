أستاذ : خطأ في امتحان مهارات التوجيهي اليوم ويجب احتساب العلامة للجميع - صور

أبو يحيى قال لموقع الوكيل الإخباري أن الوزارة تقول أنه تم تعديل دليل المعلم ، ولكن يجب الإشارة انه لم يتم تزويد المدارس بهذا التعديل .
وفي نهاية حديثه أكد أبو يحيى أنه على الطلبة عدم التفكير الكثير بهذا السؤال و التفرغ لامتحان اللغة الإنجليزية و يجب على الوزارة أن تحتسب علامة السؤال للجميع ، لأن الإجابة و إن غيرتها الوزارة في دليل المعلم فإنها لم تصل المدارس ولم تصل معلمي الثانوية في المملكة ، فوزارتنا عادلة و تقدر الموقف ولن تضيع تعب الطلبة و سهرهم حيث أن السؤال عليه ٤ علامات و هي تفرق في معدل الطالب الذي ينافس على مقاعد جامعية .
وتوجه اليوم السبت، 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو - حريق على طريق ياجوز والدفاع المدني يهرع للمكان
-
الامن العام : العثور على جثة مواطن داخل منزل بإربد ومباشرة التحقيقات
-
طلبة الثانوية: امتحان التربية الإسلامية "من سهل إلى متوسط"
-
بعد سقوط مسيرة على مركبة في أبو نصير .. هل هذه الحوادث مشمولة بالتأمين؟
-
نقابة "التكاسي" تحذّر: سنسلّم مفاتيح سياراتنا إذا استُبعدنا من قرارات "النقل"
-
صور - سقوط شظايا أجسام طائرة في أبو نصير وتضرر مركبة
-
أمانة عمّان: خدمة ذوي الإعاقة أساسية في الباص السريع
-
آثار جرش: توجه لإصدار التذاكر إلكترونيا وخطط لتجهيز مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة