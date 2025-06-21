أستاذ : خطأ في امتحان مهارات التوجيهي اليوم ويجب احتساب العلامة للجميع - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكد أستاذ اللغة العربية محمد أبو يحيى أن هناك خطأ وقع في امتحان التوجيهي اليوم ، وأشار أن السؤال رقم " 16" الموجود بالكتاب المدرسي صفحة 133 وإجابته في دليل المعلم موجودة " يقبِض - الباء بالكسرة " و " يعجَز - الجيم بالفتحة " وفي السؤال 16 هذا الجواب غير موجود بأي خيار وأقرب خيار هو "أ - يقبِض - ويعجِز "،وقال أن الطالب الذي درس المادة جيداً سيعلم أن يقبِض صحيحة ويعجز خطأ .



أبو يحيى قال لموقع الوكيل الإخباري أن الوزارة تقول أنه تم تعديل دليل المعلم ، ولكن يجب الإشارة انه لم يتم تزويد المدارس بهذا التعديل .



وفي نهاية حديثه أكد أبو يحيى أنه على الطلبة عدم التفكير الكثير بهذا السؤال و التفرغ لامتحان اللغة الإنجليزية و يجب على الوزارة أن تحتسب علامة السؤال للجميع ، لأن الإجابة و إن غيرتها الوزارة في دليل المعلم فإنها لم تصل المدارس ولم تصل معلمي الثانوية في المملكة ، فوزارتنا عادلة و تقدر الموقف ولن تضيع تعب الطلبة و سهرهم حيث أن السؤال عليه ٤ علامات و هي تفرق في معدل الطالب الذي ينافس على مقاعد جامعية .



وتوجه اليوم السبت، 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

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