الطاقة الذرية: الأردن خارج نطاق الخطر بعد ضرب منشآت التخصيب الإيرانية

الوكيل الإخباري- طمأن مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الدكتور مجد الهواري الأردنيين بأن احتمالية حدوث ضرر إشعاعي على المملكة بعد ضرب منشآت التخصيب في إيران فجر الأحد هو احتمال معدوم.

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وأشار الهواري في حديث لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الذي ضُرب فجر اليوم في ايران هو منشآت التخصيب وليس المفاعلات النووية وبالتالي فإن التأثير سيكون على العاملين وداخل محيط المنشأة فقط.



وقال إنه بعد ضرب منشآت التخصيب الإيرانية فإن الأردن بعيد عن دائرة الخطر، في حين يكون الأثر في مراكز التخصيب على العمال بداخل تلك المنشآت لأن اليورانيوم عنصر ضعيف الاشعاعية.



وأضاف أنه لم يتم رصد أي إشعاعات نووية بعد ضرب منشآت التخصيب الإيرانية فجر الأحد، مؤكدا أن الأردن بعيد عن دائرة الخطر في حال وقوعه.



من جانب آخر أوضح الهواري أن الأثر في حال استهداف المنشآت النووية الإسرائيلية هو ضئيل، وأن مفاعل ديمونا يصنف على أنه مفاعل بحثي لأغراض عسكرية.



وحول مفاعل ديمونا الإسرائيلي، أشار الهواري إلى أن نسبة تخصيب اليورانيوم فيه لا تتجاوز 1.5%، كما أن بُعد الأردن عنه بحوالي 25 كم قد يلغي سيناريو الخطر لأنه تم إجراء محاكاة في تسرب مواد إشعاعية منه وتبيّن أن دائرة الخطر تقع في نطاق 500م إلى 5كم.