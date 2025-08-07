الوكيل الإخباري- عقدت في محافظات المملكة اليوم الخميس، اجتماعات لبحث الاستعدادات للمشاركة بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة للعام الحالي، كما تم اختتام فعاليات شبابية بعدد من المحافظات ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025.

اضافة اعلان



ونظمت مديرية شباب البلقاء، بالتعاون مع بلدية معدي الجديدة، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة لعام 2025، وذلك ضمن جهود تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب وأفراد المجتمع المحلي.



وقدمت منسقة الجائزة رنا أبو حمور، شرحًا مفصلاً حول الجائزة وأهدافها، وأنها تهدف إلى ترسيخ قيم العمل التطوعي ومأسسته، وتعزيز المبادرات الشبابية التطوعية في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن التسجيل مفتوح منذ 28 حزيران ويستمر حتى نهاية آب الحالي.



وأكدت، أن الجائزة التي تحمل اسم سمو ولي العهد، تعكس اهتمام القيادة الهاشمية بدعم العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء المجتمعات الفاعلة والمبادرات الهادفة.



من جانبها، أكدت رئيسة لجنة بلدية معدي إيمان الريحاني، الدور الفاعل الذي تقوم به البلدية في دعم وتشجيع المبادرات التنموية الهادفة، لا سيما تلك التي تسهم في دمج الشباب في العمل التطوعي، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين، في تمكين الشباب وتفعيل دورهم التنموي.



وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور من موظفي البلدية وأبناء المجتمع المحلي، حيث طرحت العديد من الاستفسارات حول آلية التسجيل والمعايير والشروط الخاصة بالمشاركة، وقد تم الإجابة عنها من قبل منسقة الجائزة.



وفي محافظة معان، بحث محافظ معان خالد الحجاج، اليوم خلال اجتماع مع أعضاء المجلس التنفيذي، استعدادات الجهات الحكومية للمشاركة في النسخة الثالثة من جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وسبل تحفيز الأفراد والمؤسسات للمشاركة فيها.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد في قاعة المحافظة، استعراض أهداف الجائزة ومجالاتها وفئاتها، مع التأكيد على أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي داخل المؤسسات الحكومية خصوصًا لدى فئة الشباب، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمواطنة الفاعلة.



وأكد الحجاج، أهمية العمل التطوعي في خدمة الوطن والمجتمع، مشيدًا بدور الجائزة في تحفيز المتطوعين وتشجيع المبادرات التطوعية المؤسسية والفردية، داعيًا جميع الدوائر الحكومية في معان إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة، وإبراز مبادراتهم التطوعية ضمن إطار مؤسسي منظم.



ووجّه الحجاج إلى ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل مختلف الإمكانيات المتاحة للتعريف بالجائزة وأهدافها بما يضمن تحفيز أكبر عدد من الموظفين وأفراد المجتمع على المشاركة والتقديم.



من جهة أخرى، وضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، اختتمت مديرية شباب إربد اليوم الخميس، فعاليات معسكر التجارة الإلكترونية والمنفذ في مركز شابات الطيبة الذي تنظمه وزارة الشباب تحت شعار "عمان عاصمة الشباب العربي" بالشراكة مع شركة البريد الأردني.



وهدف المعسكر الذي استمر 5 أيام بمشاركة 15 شابًا على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الأساسية لبدء وتطوير مشاريعهم في مجال التجارة الإلكترونية، بما يشمل إنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارة الحملات التسويقية وتحليل البيانات والتعرف على استراتيجيات التسويق الرقمي الحديثة.



وقدم المدرب المهندس عبدالرحمن صدقة شرحاً حول مفهوم التجارة الإلكترونية، أنواعها، أهميتها، الفرق بينها وبين التجارة التقليدية ومكونات المتجر الإلكتروني بهدف بناء فهم متكامل لدى المشاركين حول هذا المجال الحيوي والمتطور.