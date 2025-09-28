افتتاح مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية

وأكد حجازين، في بيان صحفي، أن أعمال التطوير شملت ترميم القلعة، وتأهيل مرافقها، وتحسين بيئة الزيارة والخدمات المقدّمة، بما يتيح للزوار التعرف على تاريخها ودورها الحيوي كمحطة رئيسية لقوافل الحج الشامي.
وقال إن المشروع وفّر فرصًا اقتصادية مباشرة لأبناء المجتمع المحلي من خلال تشغيل محلات وكافتيريا، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لهم.
وأشار حجازين إلى أن الوزارة ستعمل على تدريب أدلاء محليين لتقديم قصة المكان للزوار، وتوجيه برنامج "أردننا جنة" ليجعل القلعة محطة رئيسية لزوار الجنوب، بما يعزز الحركة السياحية ويكرّس موقع المملكة كوجهة رائدة في المنطقة.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن الموقع سياحيًّا في نيسان الماضي، تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع، بما يُسهم في تنشيط السياحة، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة.
