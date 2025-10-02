الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون

الوكيل الإخباري- السياحة العلاجية في الأردن شهدت على مدار السنوات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا جعل المملكة واحدة من أبرز الوجهات الطبية في المنطقة. فقد استطاع الأردن أن يجمع بين جودة الخدمات الصحية وكفاءة الكوادر الطبية والبنية التحتية المتقدمة، إلى جانب سمعته الطيبة التي رسّخها من التميز الطبي والإنساني.

ولعلّ اللافت أن هذا النمو لم يقتصر على المرضى المحليين فقط، بل شمل القادمين من مختلف دول الإقليم والمنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص من دول الخليج العربي، الذين وجدوا في الأردن بيئة علاجية آمنة، متطورة، وذات كلفة تنافسية مقارنة بالوجهات العالمية.



وتؤكد الأرقام هذا النجاح، إذ سجّلت إحصائيات السياحة العلاجية في الأردن لعام 2024 أكثر من 224 ألف زائر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بقدرات القطاع الطبي الأردني، ويعزز مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وواجهة إقليمية رائدة في مجال السياحة العلاجية.



وعندما يتعلّق الأمر بصحة العيون وجمالها، لا يترك الإنسان مجالاً للتجربة أو المجازفة، ومن هنا جاء مركز تلسكوب الطبي ليكون محطّة ثقة ورعاية متكاملة تجمع بين طب العيون المتقدم والعناية التجميلية الدقيقة، في بيئة إنسانية مريحة يشعر فيها المريض بالاطمئنان منذ اللحظة الأولى لدخوله.

سمعة تليق بالثقة



خلال سنوات قليلة، استطاع المركز أن يحجز له مكانة مميزة على مستوى الأردن والمنطقة والإقليم ككل، حيث حاز على إشادة واسعة من المرضى الأردنيين، إلى جانب ثقة الأشقاء القادمين من مختلف الدول العربية، خاصة من دول الخليج العربي، ممن وجدوا فيه مستوى راقٍ من الخدمات الطبية يضاهي المراكز العالمية مع لمسة إنسانية أصيلة.



خبرة متخصصة وفريق موثوق



المركز والذي يضم نخبة من أطباء العيون وجراحي التجميل الذين راكموا خبراتهم عبر سنوات طويلة من العمل الأكاديمي والعملي داخل الأردن وخارجه. هذا الفريق لا يقدّم مجرد علاج طبي، بل يقدّم رحلة رعاية شاملة تبدأ من التشخيص الدقيق باستخدام أحدث الأجهزة، مروراً بخطة علاج شخصية تراعي احتياجات كل مريض، وصولاً إلى النتائج التي تترك أثراً إيجابياً ملموساً في حياته اليومية.



التكنولوجيا في خدمة الإنسان



ولإيمانهم بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، لكن حين تجتمع بأيدٍ خبيرة ورؤية إنسانية، تتحول إلى وسيلة آمنة وفعّالة لإنقاذ البصر واستعادة الثقة بالنفس. ولهذا، يحرص المركز على الاستثمار المستمر في أحدث الأجهزة العالمية للفحص، التشخيص، والعمليات الجراحية، بما يضمن أعلى درجات الدقة والسلامة.

من أبرز ما يميز مركز تلسكوب الطبي أنه يوفّر للمريض كل ما يحتاجه في مكان واحد:

فحوصات شاملة ودقيقة للعيون لجميع الفئات العمرية.

علاج وجراحة مختلف أمراض العيون.

جراحات تصحيح النظر بأحدث التقنيات.

خدمات تجميلية متقدمة للعين وما حولها.

متابعة دورية ورعاية شخصية ترافق المريض في رحلته العلاجية.



تجربة إنسانية قبل أن تكون طبية

المريض في مركز تلسكوب الطبي ليس مجرد حالة أو رقم ملف، بل هو إنسان له قصة واحتياجات خاصة. لهذا، يحرص الفريق على الاستماع بتأنٍ، والإجابة على جميع الأسئلة بوضوح، وتوفير بيئة مريحة وداعمة تجعل تجربة العلاج أكثر سهولة وطمأنينة.



شراكات تأمينية لتسهيل الوصول

لأن المركز على وعي تام أن الرعاية الصحية لا بد أن تكون مُيسّرة ومتاحة للجميع، فإن مركز تلسكوب الطبي يتعاون مع طيف واسع من شركات التأمين الصحي المحلية والإقليمية، مما يضمن للمرضى راحة البال والتركيز على الشفاء دون الانشغال بالتفاصيل المادية والإجرائية.



