الوكيل الإخباري-   للاستماع ومشاهدة البث المباشر لـ"برنامج الوكيل" الذي يقدمه الإعلامي محمد الوكيل على "راديو هلا"، صباح اليوم  من الساعة الـ7-10 صباحا. أنقر هنا اضافة اعلان
 
 
أعلام دول مجموعة السبع

فلسطين وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك

عربي ودولي المبعوث الأميركي إلى سوريا: سوريا وإسرائيل تقتربان من اتفاق خفض التصعيد

تعبيرية

الطقس أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد!

المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الطقس المملكة تحت تأثير كتلة هوائية رطبة اليوم

الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدات قرب رام الله

أسطول الصمود

فلسطين 12 هجوما بمسيّرات استهدفت أسطول الصمود

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء



 
 





