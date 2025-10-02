الخميس 2025-10-02 02:24 م
 

الأناضول: سفينة "ميكينو" تدخل المياه الإقليمية لغزة

الأناضول: سفينة "ميكينو" تدخل المياه الإقليمية لغزة
أسطول الصمود
 
الخميس، 02-10-2025 12:17 م
الوكيل الإخباري-   دخلت سفينة "ميكينو"، ضمن أسطول الصمود العالمي، إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة، حيث أظهر نظام التعقب في الموقع الإلكتروني للأسطول أن السفينة تنتظر على بُعد نحو 9 أميال بحرية عن غزة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.اضافة اعلان


وفي تصريح للوكالة، أوضح عضو الوفد التركي في الأسطول، رمضان تونج، أن "ميكينو" تجاوزت الحصار ودخلت المياه الإقليمية لغزة.

وقال: "هذا يعني أن الحصار قد تم كسره فعليًا، وأريد أن أشارككم فرحة وصول سفينتنا ميكينو إلى غزة، التي تقع تحت حصار بري وبحري هائل من قبل إسرائيل لسنوات".

وأضاف: "الأهم أننا كسرنا الحصار في عقولنا، وآمل أن تقترب الأيام التي نحتضن فيها إخواننا في غزة الحرة، التي كُسر فيها الحصار".
 
 
