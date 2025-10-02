الأناضول: سفينة "ميكينو" تدخل المياه الإقليمية لغزة

وفي تصريح للوكالة، أوضح عضو الوفد التركي في الأسطول، رمضان تونج، أن "ميكينو" تجاوزت الحصار ودخلت المياه الإقليمية لغزة.
وقال: "هذا يعني أن الحصار قد تم كسره فعليًا، وأريد أن أشارككم فرحة وصول سفينتنا ميكينو إلى غزة، التي تقع تحت حصار بري وبحري هائل من قبل إسرائيل لسنوات".
وأضاف: "الأهم أننا كسرنا الحصار في عقولنا، وآمل أن تقترب الأيام التي نحتضن فيها إخواننا في غزة الحرة، التي كُسر فيها الحصار".
