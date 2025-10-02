الخميس 2025-10-02 11:37 ص
 

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 02-10-2025 11:07 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن الطائرة استهدفت الخيام بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط الشهداء والإصابات بين المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.


وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أُصيب 8 مواطنين إثر قصف مماثل استهدف خيمة للنازحين داخل حرم جامعة الأقصى بمنطقة المواصي غرب المدينة.


وفي تطور ميداني آخر، فجّر جيش الاحتلال صباح الخميس أربع عربات مفخخة في حيي الصبرة وتل الهوى جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للمدينة، وقصف آخر طال شرق مخيم المغازي وسط القطاع.


كما شنّت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، ما تسبب في دوي انفجارات كبيرة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي في مختلف أنحاء قطاع غزة.


وكانت مصادر طبية قد أعلنت الليلة الماضية عن استشهاد 85 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.


ومنذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين في غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 66,148 مواطنًا، وإصابة 168,716 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب وقوع مجاعة أودت بحياة 455 شخصًا، بينهم 151 طفلًا.

 
 
