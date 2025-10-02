الخميس 2025-10-02 11:38 ص
 

رئيس الجامعة الاردنية يوضح بشأن فحص المستوى

الدكتور نذير عبيدات
الدكتور نذير عبيدات
 
الخميس، 02-10-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-      أكد رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، أن الجامعة لم تُضف أي ساعة معتمدة على برامجها لهذا العام، مشيرًا إلى أن برنامج المستوى بدأ تطبيقه منذ العام الماضي، مع الحفاظ على عدد الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس كما هو، بواقع 132 ساعة.

وأوضح عبيدات، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن الجامعة قامت بإلغاء بعض المساقات الأقل أهمية، مقابل تعزيز مساقات تُعنى بمهارات أساسية لسوق العمل.

وبيّن أن الجامعة خصصت ، 9 ساعات للغة الإنجليزية و6 ساعات للغة العربية و9 ساعات للمهارات الرقمية و6 ساعات لمساق الاستعداد لسوق العمل وذلك بهدف تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وأضاف أن تدريس اللغة الإنجليزية يتم استنادًا إلى امتحان مستوى يُجرى قبل دخول الطالب البرنامج وبعده، بهدف التأكد من جاهزية الطالب من حيث اللغة الإنجليزية.

وأشار عبيدات إلى أن الجامعة تحملت تكاليف مالية إضافية نتيجة تطوير هذه المساقات، بما في ذلك استقطاب مدربين متخصصين، وتقليل أعداد الطلبة في القاعات الصفية، وذلك دون تحميل الطلبة أي رسوم إضافية، وذلك ضمن الأصول.

ولفت إلى أن اللغة العربية أصبحت أصعب، وأن أغلب الطلبة أصبحوا يدرسونها بجدية، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت على حساب مواد أقل أهمية لضمان مخرجات تعليمية أفضل.

