صحة غزة: الوصول الى المستشفيات خطير جدا

وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس، ومستشفى الحلو، يُعد خطيرًا جدًا.
وطالبت جميع الجهات المعنية بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، وضمان الوصول الآمن إليها.
-
أخبار متعلقة
-
الأناضول: سفينة "ميكينو" تدخل المياه الإقليمية لغزة
-
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة
-
مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود
-
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض قارب "أوتاريا"
-
أسطول الصمود: مصرون على استمرار مسار الأسطول وكسر الحصار عن غزة
-
أسطول الصمود العالمي: 30 قاربا لا تزال تبحر نحو غزة
-
الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله
-
البحرية الإسرائيلية تصدم عمدا إحدى سفن الأسطول