صحة غزة: الوصول الى المستشفيات خطير جدا

01:04 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن الطواقم الطبية في مدينة غزة لا تزال تواصل تقديم الرعاية الطبية فيما تبقى من المستشفيات العاملة، وسط مخاطر صعبة تُحيط بهم.





وأكدت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس، ومستشفى الحلو، يُعد خطيرًا جدًا.



وطالبت جميع الجهات المعنية بالتدخل لحماية المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، وضمان الوصول الآمن إليها.