فيديو يحبس الانفاس .. طالبة مدرسة تنجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات تنك مياه

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو لحظة نجاة طالبة مدرسة في اللحظات الاخيرة من الدهس تحت عجلات تنك مياه في البلقاء .

اضافة اعلان

ويظهر الفيديو توقف الطالبة باللحظات الاخيرة قبل تعرضها للدهس من قبل المركبة التي كانت تسير بسرعة كبيرة بالمنطقة .

بدورهم وجه مواطنون مناشدة الى سائقي المركبات بالقيادة بسرعات بطيئة وحذر بين الاحياء السكنية والمدارس خوفاً على سلامة الطلاب .