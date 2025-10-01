الأربعاء 2025-10-01 04:59 م
 

فيديو يحبس الانفاس .. طالبة مدرسة تنجو بأعجوبة من الدهس تحت عجلات تنك مياه

الأربعاء، 01-10-2025 03:21 م

الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو  لحظة نجاة طالبة مدرسة في اللحظات الاخيرة من الدهس تحت عجلات تنك مياه في البلقاء .

ويظهر الفيديو توقف الطالبة باللحظات الاخيرة قبل تعرضها للدهس من قبل المركبة التي كانت تسير بسرعة كبيرة بالمنطقة .

 

بدورهم وجه مواطنون مناشدة الى سائقي المركبات بالقيادة بسرعات بطيئة وحذر بين الاحياء السكنية والمدارس خوفاً على سلامة الطلاب  .

 

 

 

 
 
