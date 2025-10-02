جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الخميس، تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية المشاركين بالدورة التدريبية المتخصصة في تقنيات التطريز الآلي، بالتعاون مع مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات وعدد من المسؤولين في مركز التدريب المهني – جرش.
وأكدت بني مصطفى، أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسعى بشكل مستمر في توفير البرامج التدريبية، والموازنات الخاصة بالتمكين الاقتصادي التي تشجع منتفعي الصندوق من الالتحاق بسوق العمل.
وبينت أهمية الجهود التي تصب في تمكين الأسر المنتفعة اقتصاديا من خلال برنامجي التخريج والأسر المنتجة، لإتاحة الفرص التمويلية للمشاريع الإنتاجية المستدامة للأسر والشراكة الهامة مع برنامج التشغيل الوطني في مجال التدريب والتأهيل في المجالات المهنية التي يحتاجها سوق العمل وربطهم بالفرص المتوفرة في مختلف المجالات، حيث لا تتوقف جهود الصندوق في تقديم المعونة النقدية وحسب، بل تسعى لتوظيف الموارد وبناء المهارات لدى منتفعي الصندوق وتحويلها إلى فرص إنتاجية مستدامة تنقلهم من الاعتمادية إلى الإنتاج.
وأشارت بني مصطفى إلى الشراكة الفاعلة ما بين القطاعات كافة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب التي أفضت إلى تخريج 330 مشاركا ومشاركة من منتفعي الصندوق ضمن 11 دورة تدريبية مهنية متخصصة في عدد من المناطق، مبينة استمرارية التعاون ليشمل تدريب مزيد من منتفعي الصندوق في محافظات أخرى من محافظات المملكة.
