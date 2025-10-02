الخميس 2025-10-02 04:55 م
 

تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
 
الخميس، 02-10-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية وفاء بني مصطفى، إن تدريب وتأهيل الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية يعكس الجهود المستمرة في مجال التمكين الاقتصادي لمنتفعي الصندوق، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة من المعونة الوطنية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الخميس، تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية المشاركين بالدورة التدريبية المتخصصة في تقنيات التطريز الآلي، بالتعاون مع مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات وعدد من المسؤولين في مركز التدريب المهني – جرش.


وأكدت بني مصطفى، أن حكومة الدكتور جعفر حسان تسعى بشكل مستمر في توفير البرامج التدريبية، والموازنات الخاصة بالتمكين الاقتصادي التي تشجع منتفعي الصندوق من الالتحاق بسوق العمل.
وبينت أهمية الجهود التي تصب في تمكين الأسر المنتفعة اقتصاديا من خلال برنامجي التخريج والأسر المنتجة، لإتاحة الفرص التمويلية للمشاريع الإنتاجية المستدامة للأسر والشراكة الهامة مع برنامج التشغيل الوطني في مجال التدريب والتأهيل في المجالات المهنية التي يحتاجها سوق العمل وربطهم بالفرص المتوفرة في مختلف المجالات، حيث لا تتوقف جهود الصندوق في تقديم المعونة النقدية وحسب، بل تسعى لتوظيف الموارد وبناء المهارات لدى منتفعي الصندوق وتحويلها إلى فرص إنتاجية مستدامة تنقلهم من الاعتمادية إلى الإنتاج.


وأشارت بني مصطفى إلى الشراكة الفاعلة ما بين القطاعات كافة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني ومركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب التي أفضت إلى تخريج 330 مشاركا ومشاركة من منتفعي الصندوق ضمن 11 دورة تدريبية مهنية متخصصة في عدد من المناطق، مبينة استمرارية التعاون ليشمل تدريب مزيد من منتفعي الصندوق في محافظات أخرى من محافظات المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوةٌ هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للت

أخبار محلية الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود

الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون

أخبار محلية الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون

رب

فيديو الوكيل غش زيت الزيتون!

ب

المرأة والجمال اختاري لون شعرك من صيحات خريف 2025

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية

ثب

المرأة والجمال بديل آمن للكونسيلر... اصنعيه بنفسك!



 
 





الأكثر مشاهدة