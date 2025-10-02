بنك الاتحاد وغرفة صناعة الأردن يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة "المصنع الأخضر" لتعزيز التحول الصناعي المستدام

تهدف جائزة "المصنع الأخضر" إلى تحفيز المصانع على تبني أفضل الممارسات البيئية والتقنيات المبتكرة، وربط الاستدامة بالنتائج التجارية، مما يعزز تنافسية المصانع ويشجع الاستثمار والابتكار الصناعي.
تأتي شراكة بنك الاتحاد مع غرفة صناعة الأردن من خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية (CEESI) تأكيداً لدوره كشريك استراتيجي يدعم الجائزة على المستوى الوطني، حيث يقدّم البنك الدعم المالي للمركز بما يمكّنه من توجيه هذا الدعم نحو المصانع الفائزة لتعزيز كفاءتها وتشجيع الابتكار البيئي والتقني، وضمان مواءمة التحول الصناعي مع أفضل المعايير العالمية، مما يحقق أثراً ملموساً على المستويين الوطني والإقليمي.
وتنسجم الجائزة مع التزامات الأردن المناخية ضمن المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، حيث يلعب القطاع الصناعي دوراً أساسياً في خفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وتقليل الهدر. وتشجع الجائزة المصانع على دمج ممارسات صناعية مستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، مما يحفز بقية الصناعات على اتباع نفس النهج ويعزز القيمة والمرونة في الأسواق المحلية والإقليمية.
تتميز النسخة الثانية من الجائزة بنطاق أوسع يشمل قطاعات صناعية متعددة، مع تقييم دقيق للمصانع وفق معايير بيئية وتقنية مبتكرة. ويضع هذا الإنجاز الأردن في مقدمة الدول الإقليمية التي تربط بين الابتكار الصناعي والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.
كما يشارك في دعم هذه المبادرة شركاء دوليون، من بينهم وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، للمشاركة في تحقيق أثر بيئي وتجاري واقتصادي ملموس.
نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة بنكية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق. وعزّز البنك حضوره في السوق الأردني من خلال اندماجه مع البنك الاستثماري في عام 2025.
نبذة عن غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن هي هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تأسست بموجب قانون غرف الصناعة. تعمل الغرفة على رعاية مصالح الصناعيين وتمثيلهم لدى الجهات الرسمية، وتساهم في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي وتطويره. كما أسست الغرفة مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة بهدف تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية في مجالات الاستدامة، وتنفيذ المبادرات الداعمة للتحول الأخضر في القطاع الصناعي.
-
أخبار متعلقة
-
"زين" ترفع تصنيفها على مؤشر "MSCI ESG" إلى المستوى "A"
-
حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر
-
زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني
-
الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة للصم بالتعاون مع شركة "ميرج"
-
كابيتال بنك يحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيسه بتنظيم فعالية خاصة لموظفيه
-
بنك صفوة الإسلامي الراعي الماسي للقاء الرخاء للتجارة البينية 2025
-
بنك الاتحاد الراعي الحصري لمهرجان "ألوان" للأطفال
-
اختتام المسابقة الوطنية للبرمجة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن...