بنك الاتحاد وغرفة صناعة الأردن يوقعان اتفاقية لإطلاق جائزة "المصنع الأخضر" لتعزيز التحول الصناعي المستدام

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الاتحاد عن شراكته مع غرفة صناعة الأردن ممثلة بمركز الطاقة والاستدامة البيئية (CEESI) لإطلاق النسخة الثانية من جائزة "المصنع الأخضر"، بعد نجاحها في دورتها السابقة. تأتي النسخة الجديدة بأثر أوسع ونطاق أكبر لتشجيع التحول الصناعي المستدام في الأردن وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

تهدف جائزة "المصنع الأخضر" إلى تحفيز المصانع على تبني أفضل الممارسات البيئية والتقنيات المبتكرة، وربط الاستدامة بالنتائج التجارية، مما يعزز تنافسية المصانع ويشجع الاستثمار والابتكار الصناعي.



تأتي شراكة بنك الاتحاد مع غرفة صناعة الأردن من خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية (CEESI) تأكيداً لدوره كشريك استراتيجي يدعم الجائزة على المستوى الوطني، حيث يقدّم البنك الدعم المالي للمركز بما يمكّنه من توجيه هذا الدعم نحو المصانع الفائزة لتعزيز كفاءتها وتشجيع الابتكار البيئي والتقني، وضمان مواءمة التحول الصناعي مع أفضل المعايير العالمية، مما يحقق أثراً ملموساً على المستويين الوطني والإقليمي.



وتنسجم الجائزة مع التزامات الأردن المناخية ضمن المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، حيث يلعب القطاع الصناعي دوراً أساسياً في خفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وتقليل الهدر. وتشجع الجائزة المصانع على دمج ممارسات صناعية مستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، مما يحفز بقية الصناعات على اتباع نفس النهج ويعزز القيمة والمرونة في الأسواق المحلية والإقليمية.



تتميز النسخة الثانية من الجائزة بنطاق أوسع يشمل قطاعات صناعية متعددة، مع تقييم دقيق للمصانع وفق معايير بيئية وتقنية مبتكرة. ويضع هذا الإنجاز الأردن في مقدمة الدول الإقليمية التي تربط بين الابتكار الصناعي والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويشكل نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.



كما يشارك في دعم هذه المبادرة شركاء دوليون، من بينهم وفد الاتحاد الأوروبي في الأردن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، للمشاركة في تحقيق أثر بيئي وتجاري واقتصادي ملموس.