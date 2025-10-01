كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

المواطن الذي تعرض للحادث قال لموقع الوكيل الاخباري انه اصيب بعدة كسور في مناطق متفرقة من جسده .
واضاف المواطن ان التحقيقات حددت الخطأ عليه بالحادث ، حيث ان السائق كان يسير بسرعة 60 وهي لا تتجاوز الحد المسموح بالسرعة في المنطقة .
فيما طالب المواطن بإعادة التحقيق في تفاصيل الفيديو مشيراً ان المركبة كان تسير بسرعة اكبر من التي حددتها التحقيقات .
وتالياً الفيديو :
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد#الاردن #اربد #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/J70un31sUZ— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 1, 2025
