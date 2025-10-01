كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

الأربعاء 2025-10-01 09:34 ص
 

كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد
 
الأربعاء، 01-10-2025 09:02 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وثقت كاميرا مراقبة  حادث دهس وقع في اربد بتاريخ 24/9   .

المواطن الذي تعرض للحادث قال لموقع الوكيل الاخباري انه اصيب بعدة كسور في مناطق متفرقة من جسده .

 

واضاف المواطن ان التحقيقات حددت الخطأ عليه بالحادث ، حيث ان السائق كان يسير بسرعة 60 وهي لا تتجاوز الحد المسموح بالسرعة في المنطقة .

 

فيما طالب المواطن بإعادة التحقيق في تفاصيل الفيديو مشيراً ان المركبة كان تسير  بسرعة اكبر من التي حددتها التحقيقات .

 

وتالياً الفيديو :

 

 


 
 
