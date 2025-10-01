كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وثقت كاميرا مراقبة حادث دهس وقع في اربد بتاريخ 24/9 .

المواطن الذي تعرض للحادث قال لموقع الوكيل الاخباري انه اصيب بعدة كسور في مناطق متفرقة من جسده .

واضاف المواطن ان التحقيقات حددت الخطأ عليه بالحادث ، حيث ان السائق كان يسير بسرعة 60 وهي لا تتجاوز الحد المسموح بالسرعة في المنطقة .

فيما طالب المواطن بإعادة التحقيق في تفاصيل الفيديو مشيراً ان المركبة كان تسير بسرعة اكبر من التي حددتها التحقيقات .

وتالياً الفيديو :