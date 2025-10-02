بنك الأردن يرسّخ مكانته الإقليمية بإطلاق شبكة فروعه في العراق

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تعكس رؤية بنك الأردن لتعزيز حضوره الإقليمي وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة، أعلن البنك عن توسّع محوري في السوق العراقية بافتتاح ثلاثة فروع جديدة تشمل فرعاً ثانياً في بغداد – حي المنصور، وفرعاً في البصرة، وآخر في محافظة أربيل، وذلك بحضور مدير عام مجموعة بنك الأردن السيد صالح حماد.



ويأتي هذا التوسّع ليشكّل شبكة ممتدة تغطي المراكز الاقتصادية الحيوية في الوسط والشمال والجنوب، وليؤكد على التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية في العراق وحرصه المستمر على توسيع نطاق خدماته المصرفية المتقدمة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز النمو المستدام.



وتتمتع مجموعة بنك الأردن بمكانة راسخة كإحدى الركائز الأساسية للقطاع المصرفي في المنطقة، وتعمل برؤية واضحة ونهج متوازن يجمع بين الابتكار والمسؤولية في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم حلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وتواكب تطورات الأسواق. ومع توسّع شبكتها الإقليمية في الأردن وفلسطين والعراق والبحرين، وقريباً في السعودية، تواصل المجموعة دورها في تعزيز الشمول المالي، وجذب الاستثمارات النوعية، والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تقدماً واستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.

