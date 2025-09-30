الحكومة: تركيز على المشاريع الكبرى ونمو الاقتصاد يدلل على صلابته

12:50 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الثلاثاء، أن نمو اقتصاد الأردن إلى 2.8 % للربع الثاني من العام الحالي يدلل على صلابة الاقتصاد الأردني بالرغم من الظروف الإقليمية والصدمات الخارجية.





وأضاف أن السوق المالي الأردني يشهد حركة غير مسبوقة منذ عام 2011.



وقال شحادة إن الدخل السياحي نما بنسبة 7.5% كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.



ولفت إلى أن القرارات الحكومية "التكتيكية" البالغ عددها 164 قرار نتائجها نراها الآن بالأرقام المنعكسة على النمو الاقتصادي، إضافة لوجود مشاريع استثمارية كبرى.



وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على المشاريع الكبرى وهذا له أهمية ستنعكس على الاقتصاد بالربع الأول من العام المقبل.



ووفق شحادة فإن نتائج النمو الاقتصاد بالربع الثالث المقبل "ستفاجئ الجميع".