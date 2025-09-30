الحكومة: تركيز على المشاريع الكبرى ونمو الاقتصاد يدلل على صلابته

وأضاف أن السوق المالي الأردني يشهد حركة غير مسبوقة منذ عام 2011.
وقال شحادة إن الدخل السياحي نما بنسبة 7.5% كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.
ولفت إلى أن القرارات الحكومية "التكتيكية" البالغ عددها 164 قرار نتائجها نراها الآن بالأرقام المنعكسة على النمو الاقتصادي، إضافة لوجود مشاريع استثمارية كبرى.
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على المشاريع الكبرى وهذا له أهمية ستنعكس على الاقتصاد بالربع الأول من العام المقبل.
ووفق شحادة فإن نتائج النمو الاقتصاد بالربع الثالث المقبل "ستفاجئ الجميع".
-
أخبار متعلقة
-
أشغال عجلون تنفذ مشاريع بكلفة 1.4 مليون دينار
-
فريق من وزارة التربية يتفقد مشاغل التعليم المهني "بيتك" في مدرسة أبدر
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا _أسماء
-
المستحقون لقرض الاسكان العسكري - أسماء
-
نقيب المهندسين: مسؤولية سلامة المبنى بعد 10 سنوات على المالك
-
المياه: تشغيل مشروع طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2 ميغاواط لمشروع مياه الديسي
-
الأردن يطلق تقرير مؤشر تدخل صناعة التبغ الخامس لعام 2025
-
فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين حتى 4.30 عصراً