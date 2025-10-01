المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية داخل مزرعة تحفر بئرا مخالفة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي تنفذها فرق وحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة.

وقالت سلطة المياه، إنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية جرى تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع فجرى ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.