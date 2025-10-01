المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

وقالت سلطة المياه، إنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية جرى تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع فجرى ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.
وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، معربة عن شكرها للتعاون البناء من محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة البلقاء والدرك، بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.
