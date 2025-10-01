الأربعاء 2025-10-01 08:20 م
 

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

الأربعاء، 01-10-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة، حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية داخل مزرعة تحفر بئرا مخالفة، وذلك ضمن الجولات التفتيشية المستمرة لحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي تنفذها فرق وحدة الرقابة في جميع مناطق المملكة.

وقالت سلطة المياه، إنه بناء على معلومات من الفرق الميدانية جرى تنسيق حملة أمنية وتجهيز الكوادر ومداهمة الموقع فجرى ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون.


وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات، معربة عن شكرها للتعاون البناء من محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة البلقاء والدرك، بإسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم.

 
 
