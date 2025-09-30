عملية نوعية في مستشفى الحسين "السلط الجديد" لعلاج انسداد خلقي في قناة الدمع دون جراحة تقليدية

01:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748034 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في إنجاز طبي يُسجَّل لأول مرة على مستوى المملكة، أُجريت في مستشفى الحسين "السلط الجديد" عملية دقيقة لعلاج انسداد خلقي في قناة الدمع لدى مريضة تبلغ من العمر 19 عامًا، كانت تعاني من تدميع مستمر أثّر على حياتها اليومية بشكل ملحوظ. اضافة اعلان





وأجرت العملية الدكتورة أسماء مصلح، استشارية تجميل وترميم الجفن ومحجر العين وقناة الدمع، بالتعاون مع فريق التخدير وفريق التمريض في وحدة العمليات النهارية.



وتم خلالها تحويل مجرى قناة الدمع وزراعة شبكة دقيقة عبر الأنف، دون الحاجة إلى عمل جرح خارجي أو استخدام المنظار، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في الأردن.



وأوضحت الدكتورة مصلح أن هذه التقنية المتقدمة تُعد بديلاً آمنًا وفعالًا للجراحة التقليدية، التي عادةً ما تتطلب إجراء شق خارجي بين العين والأنف، وقد تترك ندبة واضحة في الوجه، وتحتاج لفترة أطول للتعافي، خاصة لدى المرضى صغار السن.



وأكد عطوفة مدير المستشفى، الدكتور رامي أبو رمان، أن هذه العملية تميزت بالحفاظ على الشكل الجمالي للوجه دون أي أثر خارجي، وتمكين المريضة من العودة لحياتها الطبيعية خلال وقت قياسي.



وأضاف عطوفة الدكتور أبو رمان أن هذا الإنجاز يعكس تطور قسم العيون في المستشفى، ويعزز من مكانته كمركز طبي متخصص يُقدّم خدمات نوعية في جراحة العيون، مشيرًا إلى أن المستشفى مستمر في دعم الكفاءات الطبية والتقنيات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.



ويأتي هذا الإنجاز بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، من خلال الاتفاقية الخاصة بالتعاون والشراكة، وبتوجيهات من معالي وزير الصحة الأكرم الدكتور إبراهيم البدور، وبمتابعة من عطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، حيث يتم تزويد المستشفى بجميع ما يلزم لإجراء مثل هذه العمليات، بما فيه مصلحة المرضى.