الإثنين 2025-09-29
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

أرشيفية
 
الأحد، 28-09-2025

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء الأغوار الشمالية غداً الاثنين، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، وسيشمل مناطق، أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، وبئر 3 في صوفرة ومدرسة أبو سيدو الأساسية.

 
 
