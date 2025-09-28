فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا ولغاية 3 عصرا، وسيشمل مناطق، أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، وبئر 3 في صوفرة ومدرسة أبو سيدو الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الروسان والشريدة والطراونة
-
انعقاد المؤتمر الأول للتطوير التراثي والسياحي في الشوبك
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية تعيدان تفعيل المخبز الخاص في غزة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي
-
وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي
-
القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر
-
"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي