البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا

ويضم المجمع عيادات متخصصة بالمعالجة السنية ومنها قسم جراحة الفم والوجه والفكين، تقويم الأسنان والفكين، الاستعاضات السنية والوجهية، طب أسنان الأطفال، المعالجة اللبية، المعالجة الترميمية، وأمراض وجراحة اللثة ويحتوي على غرفتي عمليات، ومختبر طبي، ومختبر أسنان، وقسم أشعة متخصص، وقسم تعقيم مركزي، وصيدلية طبية، ووحدة معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع عيادتين، إضافة إلى ثلاث قاعات محاضرات.
وتبلغ مساحة المجمع الإجمالية ١٧٠٠٠ ألف متر مربع، وعلى مساحة بناء ٥٣٠٠ متر مربع، بواقع مبنيين، المبنى الأول يخدم العسكريين وذويهم، والمبنى الثاني يخدم المدنيين، وبطاقة استيعابية تبلغ 61 عيادة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود
-
الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون
-
تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية
-
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة
-
المياه تضبط مزرعة في الموقر تعتدي على خط ناقل ١٦ انش وبيع صهاريج
-
عجلون: مطالب بإدراج وادي زقيق ضمن المسارات السياحية