البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا

الوكيل الإخباري- تبدأ مديرية الخدمات الطبية الملكية باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في موقعه الجديد بمنطقة خلدا غرب عمان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥.

ويضم المجمع عيادات متخصصة بالمعالجة السنية ومنها قسم جراحة الفم والوجه والفكين، تقويم الأسنان والفكين، الاستعاضات السنية والوجهية، طب أسنان الأطفال، المعالجة اللبية، المعالجة الترميمية، وأمراض وجراحة اللثة ويحتوي على غرفتي عمليات، ومختبر طبي، ومختبر أسنان، وقسم أشعة متخصص، وقسم تعقيم مركزي، وصيدلية طبية، ووحدة معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع عيادتين، إضافة إلى ثلاث قاعات محاضرات.