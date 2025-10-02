الخميس 2025-10-02 04:55 م
 

البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا

الخدمات الطبية الملكية
الخميس، 02-10-2025 04:28 م

الوكيل الإخباري-   تبدأ مديرية الخدمات الطبية الملكية باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري في موقعه الجديد بمنطقة خلدا غرب عمان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥.

ويضم المجمع عيادات متخصصة بالمعالجة السنية ومنها قسم جراحة الفم والوجه والفكين، تقويم الأسنان والفكين، الاستعاضات السنية والوجهية، طب أسنان الأطفال، المعالجة اللبية، المعالجة الترميمية، وأمراض وجراحة اللثة ويحتوي على غرفتي عمليات، ومختبر طبي، ومختبر أسنان، وقسم أشعة متخصص، وقسم تعقيم مركزي، وصيدلية طبية، ووحدة معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع عيادتين، إضافة إلى ثلاث قاعات محاضرات.


وتبلغ مساحة المجمع الإجمالية ١٧٠٠٠ ألف متر مربع، وعلى مساحة بناء ٥٣٠٠ متر مربع، بواقع مبنيين، المبنى الأول يخدم العسكريين وذويهم، والمبنى الثاني يخدم المدنيين، وبطاقة استيعابية تبلغ 61 عيادة.

 
 
