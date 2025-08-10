مذكرة تفاهم بين "البلقاء التطبيقية" والمجلس الوطني لشؤون الأسرة

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، تسعى المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعن المجلس الأمين العام الدكتور محمد مقدادي، إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة.
وقال العجلوني، إن المذكرة تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على بناء شراكات وطنية فاعلة لدعم الأسرة الأردنية ومواجهة التحديات التي تمر بها.
وأشار إلى أن التعاون مع المجلس سيفتح المجال لتنفيذ برامج بحثية وتدريبية وتوعوية تسهم في استقرار الأسرة وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، معتبرا أن الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية تمثل نموذجا للتعاون البناء بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
من جانبه، أعرب مقدادي، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، لدورها الريادي في التعليم التطبيقي والتقني والنوعي، وإسهاماتها في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكات.
ولفت إلى أن المجلس يعالج العديد من القضايا الأسرية المهمة والتحديات التي تواجه الأسرة الأردنية، مؤكدا ضرورة مواكبة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وتقديم حلول مبتكرة للحفاظ على تماسك الأسر.
وأشار إلى أن المذكرة ستتيح تحقيق أهداف مشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات بين الكوادر، وإعداد الدراسات والأبحاث، بما يثري مصادر المعلومات المتاحة للباحثين حول قضايا الأسرة.
وتنص المذكرة على توسيع مجالات التعاون في الاستشارات الفنية، وتنظيم البرامج التدريبية، والندوات، وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ مشاريع مشتركة، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتطوير، وتنظيم الجلسات الحوارية والثقافية، ورفع كفاءة الكوادر في كلا المؤسستين، بما ينعكس إيجابا على دعم الأسرة الأردنية.
