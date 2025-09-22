الإثنين 2025-09-22 12:00 م
 

هيئة تنشيط السياحة تنظم ورشة تدريبية حول السياحة المستدامة بالشراكة مع منظمة CBI الهولندية

نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة ، وائل الروسان
نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة وائل الروسان
 
الإثنين، 22-09-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   نظّمت هيئة تنشيط السياحة امس الأحد ورشة تدريبية متخصصة حول السياحة المستدامة، وذلك بالشراكة مع منظمة CBI الهولندية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع السياحي الأردني من مكاتب سياحة وسفر، فنادق، مطاعم، شركات سياحية، ومؤسسات مجتمع مدني.اضافة اعلان


وافتتح الورشة نائب مدير عام هيئة تنشيط السياحة ، وائل الروسان، مؤكداً في كلمته على اهمية انعقاد الورشة مبينا أن دور الهيئة جاء لمواكبة التطورات المتعلقة بادارة الوجهة السياحية وتعزيز البيئة اللازمة لتطوير التجربة السياحية عبر ممارسات مستدامة تواكب التوجهات العالمية في إدارة الوجهات السياحية.

واوضح الروسان أن مفهوم الاستدامة يقوم على تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن السياحة المستدامة تركز على حماية الموارد الطبيعية والثقافية، ودعم مشاركة المجتمعات المحلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل الآثار السلبية للسياحة على البيئة والمجتمع.

وأشار الروسان إلى أن الهيئة، ومن خلال شراكتها مع منظمة CBI، عملت على تدريب موظفيها سابقاً في مجالات إبراز ممارسات الاستدامة في الحملات الترويجية وتصميم المسارات السياحية، لافتاً إلى أن برنامج اليوم يوجَّه بالأساس للقطاع الخاص من أجل تبني معايير دولية قابلة للتطبيق في السوق الأردني.

وختم الروسان كلمته بالتأكيد على أهمية التغيير ومواكبة التطورات العالمية في القطاع السياحي، متمنياً أن تسهم هذه الورشة في تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية مستدامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

555

طب وصحة ارتفاع ضغط الدم الخفي.. كيف تكشفه مبكرا؟

المياه : ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة في باعون والمرقب لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط ناقلة لتعبئة صهاريج وبيعها بطريقة مخالفة

منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

أخبار محلية منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

احتفال برفع العلم الفلسطيني فوق مبنى بلدية سان دوني

فلسطين رفع العلم الفلسطيني فوق بلدية سان دوني في فرنسا

5454

طب وصحة اللحمية عند الأطفال: متى تستدعي الجراحة؟

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يفتتح غرفة عمليات للحدود ومبنى المسافرين لمركز حدود الكرامة

ؤلا

أخبار الشركات منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

666

طب وصحة هل مخاط الأنف يمكن أن يؤثر على الرئة؟



 
 





الأكثر مشاهدة