وزارة العمل تبحث مع وزارة إدارة شؤون العمال في الخارج الفلبينية أوجه التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحثت وزارة العمل ووزارة إدارة شؤون العمال في الخارج للسياسات والتعاون الدولي الفلبينية أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتوافق الجانبان خلال إجتماع عقد في مقر الوزارة اليوم الخميس على ضرورة دراسة الإتفاقية المبرمة بين البلدين لتطويرها مستقبلا.



وقال أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان بحضور مساعده إبراهيم الساكت والكوادر الفنية في الوزارة:"إن الإجتماع يأتي امتدادًا لمسيرة التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، وتجسيدًا للرغبة المشتركة في تعزيز أواصر الصداقة والعمل المشترك في مجالات العمل والعمالة وحماية حقوقهم ورعاية مصالحهم".



وأشار إلى أن الفرق الفنية من الجانبين عقدت اجتماعا جرى خلاله الاتفاق على جملة من القضايا المهمة، وفي مقدمتها تعزيز التعاون لحماية حقوق العمالة، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين، ومعالجة التحديات التي قد تواجه العمال من الجنسية الفلبينية وأصحاب العمل على حد سواء.