وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام

وأشار الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية في جميع المحافظات على المنشآت في القطاعات التي سُمح لها باستقدام عمالة غير أردنية خلال الأشهر الماضية، وذلك للتأكد من تشغيل هذه العمالة عند نفس أصحاب العمل وبنفس المهن التي صرح لها بالعمل فيها وعدم وجود أي تجاوزات أخرى.
وأكد أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بالمنشآت التي يثبت عدم وجود العمالة غير الأردنية التي استقدمتها للعمل لديها وتسفير العمالة غير الأردنية التي يثبت مخالفتها لأحكام قانون العمل سواء بتغيير صاحب العمل أو بتغيير المهنة التي صُرح لها للعمل فيها.
وأضاف أن الوزارة ستضع "حظرا" لكل منشأة على النظام الإلكتروني إذا يثبت أنها قامت بأي تجاوزات تتعلق بالعمالة غير الأردنية التي سُمح لها باستقدامها.
