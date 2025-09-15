وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام

الوكيل الإخباري- أحالت وزارة العمل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام بعد أن وثقت تجاوزات لديها بخصوص العمالة غير الأردنية التي استقدمتها في وقت سابق.

وأشار الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية في جميع المحافظات على المنشآت في القطاعات التي سُمح لها باستقدام عمالة غير أردنية خلال الأشهر الماضية، وذلك للتأكد من تشغيل هذه العمالة عند نفس أصحاب العمل وبنفس المهن التي صرح لها بالعمل فيها وعدم وجود أي تجاوزات أخرى.



وأكد أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بالمنشآت التي يثبت عدم وجود العمالة غير الأردنية التي استقدمتها للعمل لديها وتسفير العمالة غير الأردنية التي يثبت مخالفتها لأحكام قانون العمل سواء بتغيير صاحب العمل أو بتغيير المهنة التي صُرح لها للعمل فيها.