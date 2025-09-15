الإثنين 2025-09-15 12:22 م
 

وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الإثنين، 15-09-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   أحالت وزارة العمل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام بعد أن وثقت تجاوزات لديها بخصوص العمالة غير الأردنية التي استقدمتها في وقت سابق.

اضافة اعلان


وأشار الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية في جميع المحافظات على المنشآت في القطاعات التي سُمح لها باستقدام عمالة غير أردنية خلال الأشهر الماضية، وذلك للتأكد من تشغيل هذه العمالة عند نفس أصحاب العمل وبنفس المهن التي صرح لها بالعمل فيها وعدم وجود أي تجاوزات أخرى.


وأكد أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بالمنشآت التي يثبت عدم وجود العمالة غير الأردنية التي استقدمتها للعمل لديها وتسفير العمالة غير الأردنية التي يثبت مخالفتها لأحكام قانون العمل سواء بتغيير صاحب العمل أو بتغيير المهنة التي صُرح لها للعمل فيها.


وأضاف أن الوزارة ستضع "حظرا" لكل منشأة على النظام الإلكتروني إذا يثبت أنها قامت بأي تجاوزات تتعلق بالعمالة غير الأردنية التي سُمح لها باستقدامها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: بدء التسجيل للمسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القران

555

طب وصحة الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية عند حديثي الولادة

srh

أخبار الشركات أجهزة سامسونج المنزلية تصبح أول منتجات تحصل على ملصق الأمان السيبراني من ‘BSI’ بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل بين كوريا وألمانيا

الدوحة

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

5غ5غ5غ

طب وصحة حرقة المعدة أثناء النوم.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة

غ6فغع

طب وصحة هل تغيرات الطقس تسبب الصداع النصفي؟

8هه

طب وصحة الكمية المسموحة من خل التفاح وفوائده الصحية

وزارة العمل

أخبار محلية وزارة العمل تحيل إحدى منشآت القطاع الخاص إلى النائب العام



 
 





الأكثر مشاهدة