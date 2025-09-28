وزير السياحة يفتتح مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الأحد، مشروع تطوير موقع قلعة القطرانة الأثرية الذي نفذته الوزارة بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بهدف إعادة تأهيل القلعة وتحويلها إلى منتج سياحي متكامل يعكس قيمتها التاريخية والاستراتيجية.

وقال الدكتور حجازين خلال الافتتاح الذي حضره مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة ومدير آثار الكرك محمد الطراونة وحشد من المهتمين بالشأن السياحي في المحافظة، إن أعمال التطوير شملت ترميم القلعة وتأهيل مرافقها وتحسين بيئة الزيارة والخدمات المقدمة، بما يتيح للزوار التعرف على تاريخها ودورها الحيوي كمحطة رئيسية لقوافل الحج الشامي.