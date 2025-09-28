وزير السياحة يفتتح مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية

وقال الدكتور حجازين خلال الافتتاح الذي حضره مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة ومدير آثار الكرك محمد الطراونة وحشد من المهتمين بالشأن السياحي في المحافظة، إن أعمال التطوير شملت ترميم القلعة وتأهيل مرافقها وتحسين بيئة الزيارة والخدمات المقدمة، بما يتيح للزوار التعرف على تاريخها ودورها الحيوي كمحطة رئيسية لقوافل الحج الشامي.
وأوضح أن المشروع وفر فرصاً اقتصادية مباشرة لأبناء المجتمع المحلي من خلال تشغيل عدة محلات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لهم.
-
أخبار متعلقة
-
اليوم الوطني السعودي 95
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين - اسماء
-
افتتاح مشروع تطوير قلعة القطرانة الأثرية
-
وفاة طفل دهسا بمركبة والده .. والامن يُحذر اولياء الامور
-
ناشرو مواقع الكترونية يستهجنون نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي ويلوحون بمواجهة مفتوحة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
-
الانتهاء من تنفيذ طريق رم الراشدية بطول 19 كلم
-
الأردن يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو رسميا بالدولة الفلسطينية