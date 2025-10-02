وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان

الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، مجموعة من مديري فنادق الخمس نجوم في عمان، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بالقطاع الفندقي والسياحي في المملكة.

وأكد حجازين، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التواصل المستمر والفعال مع جميع الفنادق والمنشآت السياحية، وضرورة تذليل أي عقبات تواجه القطاع الفندقي بما يعزز الشراكة في تنفيذ الأنشطة والبرامج السياحية، مشيرا إلى أهمية تطوير برامج سياحية مستدامة تساهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة السياحية العالمية.



واتفق المجتمعون على تقديم مقترحات عملية من قبل الفنادق ودمجها ضمن برامج عمل تعرض على مجلس هيئة تنشيط السياحة لاعتمادها، مع التركيز على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات وضمان تحقيق أهداف خطة العمل بما يخدم مسيرة النهوض بالقطاع السياحي والفندقي.