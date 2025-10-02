الخميس 2025-10-02 07:15 م
 

وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان

م
جانب من اللقاء
 
الخميس، 02-10-2025 06:22 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، مجموعة من مديري فنادق الخمس نجوم في عمان، حيث ناقش معهم سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بالقطاع الفندقي والسياحي في المملكة.

اضافة اعلان


وأكد حجازين، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التواصل المستمر والفعال مع جميع الفنادق والمنشآت السياحية، وضرورة تذليل أي عقبات تواجه القطاع الفندقي بما يعزز الشراكة في تنفيذ الأنشطة والبرامج السياحية، مشيرا إلى أهمية تطوير برامج سياحية مستدامة تساهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة السياحية العالمية.


واتفق المجتمعون على تقديم مقترحات عملية من قبل الفنادق ودمجها ضمن برامج عمل تعرض على مجلس هيئة تنشيط السياحة لاعتمادها، مع التركيز على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات وضمان تحقيق أهداف خطة العمل بما يخدم مسيرة النهوض بالقطاع السياحي والفندقي.


بدورهم، أشاد مديرو الفنادق بجهود الوزارة في تطوير وتحسين القطاع السياحي، مثمنين النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة لدعم القطاع الفندقي، والذي يسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعية تنعكس إيجابا على مسيرة النهوض بالقطاع السياحي والفندقي في المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محلياً مساء الخميس

ا

أخبار محلية جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين

ا

أسواق ومال البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة مجددا

بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

عربي ودولي بوتين: مواجهة دولية محتملة "من أجل المصالح" ورفض لهيمنة الغرب

رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

عربي ودولي رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

أخبار محلية انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا

ل

أخبار محلية مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة

م

أخبار محلية وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة