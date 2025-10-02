وزير السياحة يلتقي مديري فنادق في عمان

وأكد حجازين، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التواصل المستمر والفعال مع جميع الفنادق والمنشآت السياحية، وضرورة تذليل أي عقبات تواجه القطاع الفندقي بما يعزز الشراكة في تنفيذ الأنشطة والبرامج السياحية، مشيرا إلى أهمية تطوير برامج سياحية مستدامة تساهم في تعزيز مكانة المملكة على الخارطة السياحية العالمية.
واتفق المجتمعون على تقديم مقترحات عملية من قبل الفنادق ودمجها ضمن برامج عمل تعرض على مجلس هيئة تنشيط السياحة لاعتمادها، مع التركيز على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه المقترحات وضمان تحقيق أهداف خطة العمل بما يخدم مسيرة النهوض بالقطاع السياحي والفندقي.
بدورهم، أشاد مديرو الفنادق بجهود الوزارة في تطوير وتحسين القطاع السياحي، مثمنين النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة لدعم القطاع الفندقي، والذي يسهم في تحويل التحديات إلى فرص نوعية تنعكس إيجابا على مسيرة النهوض بالقطاع السياحي والفندقي في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية العلاج الطبيعي الأردنية تنظم نشاطًا توعويًا في دار المسنين
-
انطلاق عروض "أيام أفلام جنوب أفريقيا" غدا
-
مركز صحي عجلون الشامل يباشر عمله في مبنى مديرية الصحة
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك
-
انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثاني في عجلون
-
وزير الشباب يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
مذكرة تفاهم بين "السياحة" و"سلطة العقبة" لتنظيم المهن والأنشطة السياحية
-
فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء