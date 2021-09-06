الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

أمريكا: استئناف قطر دعم غزة تطور مرحب به للغاية

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

بدء استقبال مرضى الكلى بمستشفى الملكة رانيا في البترا

اختتام فعاليات التمرين التعبوي صوت الحق للمنطقة العسكرية الشرقية

إعطاء أكثر من 23 ألف جرعة لقاح الإثنين

الاعلان عن موعد نتائج القبول الموحد

الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الإثنين، 06-09-2021 06:34 م

أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

920212154352204712794


الوكيل الاخباري - قال المدير العام لشركة "أسترازينيكا فرع الأردن" عبدالكريم الديسي، أن الشركة تحرص على التعاون مع الحكومة الأردنية للحد من تأثير فيروس كورونا والقضاء عليه، وضمان إحداث تأثير إيجابي في المنطقة.

وأضاف الديسي في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الشركة تحرص على التعاون مع الحكومات وقيادات الرعاية الصحية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للقضاء على الجائحة، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون مع الحكومة الأردنية في سبيل تحقيق هذه الغاية.
 
وحول الازدياد في أعداد النسخ المتحورة لفيروس كورونا، بين الديسي أن الشركة تواصل مع العلماء حول العالم مراقبة النسخ المتحورة الجديدة للفيروس عن كثب وتقييم تأثيرها بدقة على فعالية اللقاح، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود 4 نسخ متحورة مثيرة للقلق تتسبب بارتفاع معدلات العدوى وشدة الإصابة.

وأكد أن التجارب والدراسات أثبتت فاعلية لقاح "أسترازينيكا" ضد جميع النسخ المتحورة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بما فيها "بيتا" و"دلتا" المنتشرتان حالياً.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول الاستثمار في زراعة الشمندر السكري والعلفي

920211205929241499687

حوارية تناقش قضايا التمويل ما بعد كورونا في الزرقاء

8202130211312684062026

بدء استقبال مرضى الكلى بمستشفى الملكة رانيا في البترا

8202131112321623372733

اختتام فعاليات التمرين التعبوي صوت الحق للمنطقة العسكرية الشرقية

كورونا 2

إعطاء أكثر من 23 ألف جرعة لقاح الإثنين

920215131851686373668

الاعلان عن موعد نتائج القبول الموحد

أخبار متعلقة
612fe9b30a9d1

الحكومة تقرر رفع الأنظمة المعدلة من هيئة الإعلام عن موقع ديوان التشريع والرأي

المفلح

وزير التنمية : بصمة من الأردنيين لمساعدة من يحتاجونها

كورونا الوكيل

انخفاض إصابات كورونا في المملكة

7202117225558362078791

الحكومة تعلن عن قرارات هامة ومشاريع كبرى

8202110185353390523798

وزارة الصحة : تزايد الإقبال على تلقي اللقاح يسهم في عودة آمنة للمدارس

بنزين1

استطلاع الوكيل : لا تراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب