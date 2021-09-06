أسترازينيكا : نتعاون مع الأردن للقضاء على الجائحة

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لشركة "أسترازينيكا فرع الأردن" عبدالكريم الديسي، أن الشركة تحرص على التعاون مع الحكومة الأردنية للحد من تأثير فيروس كورونا والقضاء عليه، وضمان إحداث تأثير إيجابي في المنطقة.



وأضاف الديسي في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن الشركة تحرص على التعاون مع الحكومات وقيادات الرعاية الصحية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني للقضاء على الجائحة، مؤكدا ضرورة مواصلة التعاون مع الحكومة الأردنية في سبيل تحقيق هذه الغاية.



وحول الازدياد في أعداد النسخ المتحورة لفيروس كورونا، بين الديسي أن الشركة تواصل مع العلماء حول العالم مراقبة النسخ المتحورة الجديدة للفيروس عن كثب وتقييم تأثيرها بدقة على فعالية اللقاح، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى وجود 4 نسخ متحورة مثيرة للقلق تتسبب بارتفاع معدلات العدوى وشدة الإصابة.



وأكد أن التجارب والدراسات أثبتت فاعلية لقاح "أسترازينيكا" ضد جميع النسخ المتحورة التي حددتها منظمة الصحة العالمية بما فيها "بيتا" و"دلتا" المنتشرتان حالياً.

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