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أمانة عمان: انتهاء استقبال طلبات اقامة حظائر بيع الاضاحي اليوم

الإثنين، 10-06-2024 10:52 ص

أمانة عمان: انتهاء استقبال طلبات اقامة حظائر بيع الاضاحي اليوم

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الوكيل الاخباري- قالت أمانة عمان الكبرى انه سيتم في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الاثنين  انتهاء استقبال طلبات اقامة حظائر بيع الاضاحي.اضافة اعلان


وبينت أمانة عمان انه سيتم اجراء القرعة الكترونياً لتوزيع مواقع الحظائر للمتقدمين ، وانه سيتم استيفاء تأمينات مستردة بقيمة 500 دينار .

وجاء تحديد المواقع التي ستغطي كافة مناطق الامانة كالتالي : 

- بسمان : في شارع النخيل الموازي لشارع الجيش بجانب مدرسة ام عمار.

- ⁠ماركا :  في شارع سليمان الروسان متفرع من شارع جعفر بن ابي طالب - دخلة مصنع الاسفنج . 

- ⁠النصر : شارع الحزام الدائري بالقرب من جسر الصالحية 

- ⁠ولمناطق ( بدر نزال ، زهران، المقابلين ، العبدلي ) : شارع الامير حسين بجانب دوار توفيق الطباع 

- ⁠طارق : شارع الامير فيصل بالتقاطع مع شارع الامير نايف ( منطقة الكسارات) 

- ⁠ولمناطق ( القويسمة ، راس العين ، اليرموك ، المدينة ) : شارع الجسور العشرة - شارع الشعائر 

- ⁠خريبة السوق : شارع الازرق ( الستين ) بعد متصرفية لواء القويسمة 

- ⁠ولمناطق ( وادي السير ، بدر الجديدة ، مرج الحمام ) : حي الظهير - شارع نالتشك الدمينة 

- ⁠ولمناطق ( صويلح ، تلاع العلي ) : شارع رفاعة الانصاري 

- ⁠ومناطق ( شفا بدران ، الجبيهة ، ابو نصير ) : شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز امن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة . 

- ⁠كما حددت أمانة عمان في منطقة أحد مسلخ الماضونة كموقع لذبح الأضاحي فقط، وكذلك الحال في مسلخ أمانة عمان.

 




 

 


 

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