 
الخميس 2024-07-25 03:10 م
 
 

صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب

مجلس النواب
ارادة ملكية
الخميس، 25-07-2024 02:03 م

 

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

صورة تعبيرية

خاص بالوكيل سلامة: 60 لتر حصة الفرد يوميا من المياه

إرشيفية

أخبار محلية تسليم اول شهادات الاعتماد لنظام جودة الحضانات في الاردن

انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 2.5%

اقتصاد محلي انخفاض عجز الميزان التجاري للمملكة بنسبة 2.5%

الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم

فن ومشاهير أحمد حاتم ينفي علاقته بهنا الزاهد





 


 



الأكثر مشاهدة