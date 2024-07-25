صدور إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية.

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