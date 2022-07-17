أمين عمّان يشارك في أعمال المنتدى السياسي للتنمية المستدامة

الوكيل الإخباري - اختتم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوي المعني بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة 2022، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

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وشارك الشواربة كمتحدت رئيسي في المنتدى الخامس للحكومات المحلية والإقليمية في جلسة حول أجندة عام 2030 "تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من المستوى المحلي نحو قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد عام 2023".



وأكد أن المنتدى يخدم أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى إطلاق مدينة عمّان لتقرير المراجعة الطوعية المحلية الأول لأهداف التنمية المستدامة.



وفي جلسة "الاستعراضات الوطنية الطوعية" التي عقدت الخميس الماضي وعرض فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للأردن، قال أمين عمان في مداخلة إن التقرير الطوعي المحلي الأول لمدينة عمان، والتقرير الطوعي الوطني الثاني للأردن باشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي، شكلا فرصة لتوحيد الجهود الوطنية والمحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية التنمية الحضرية في الأردن، وفرصة لاختبار مدى الاتساق بين السياسات والبرامج والمشاريع على المستويين المحلي والوطني وتحليل التحديات والفرص لتفعيل عجلة التنمية.



ولفت أن الأمانة شاركت في فرق العمل لمراجعة الأهداف على المستوى الوطني والمتعلقة بالتقرير الطوعي الوطني، وأنه من الضروري توافق التنمية المحلية والوطنية اذ لا يمكن التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة في الأردن دون ضمان التنمية في المدن.



وبين أن التقرير الطوعي المحلي من شأنه أن يسهم في تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة في المدينة حيث أعدت الأمانة خطة "منعة المدينة" التي ربطت باهداف التنمية المستدامة، وخطة مواجهة التغير المناخي، وخريطة الطريق للوصول لمدينة ذكية، وخطة التحول نحو مدينة خضراء.



وأكد أن التقرير الطوعي المحلي الأول سلط الضوء على أهمية تكثيف الجهود ونقاط الضعف والقوة لتوطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى مدينة عمان ودعم الجهود الوطنية على مستوى الأردن، وأن التقرير يهدف الى تعزيز الحوار الدولي مع مدن أخرى في العالم والمساهمة في صياغة استراتيجية طويلة الأجل تضمن توطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.



وأضاف أن المدن الأردنية تعمل على بذل الجهود لدمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية، مؤكداً استعداد مدينة عمان للتعاون وتقديم الدعم الفني ونقل تجربتها لباقي المدن.



والتقى الشواربة على هامش مشاركته بالمنتدى، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) الدكتورة رولا الدشتي وبحث معها سبل تعزيز التعاون بين امانة عمان والاسكوا في ملف التنمية الحضرية والبيانات.