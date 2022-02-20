الأحد 20-02-2022
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الأحد، 20-02-2022 05:32 م

إطلاق مبادرة تثقيفية للصحة الإنجابية تستهدف المناطق النائية في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني للعناية بصحة المرأة في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، مبادرة صحية تثقيفية تعنى بالصحة الإنجابية للمرأة؛ لشمول المناطق النائية في الطفيلة بخدمات المركز.

وقالت المتطوعات في المبادرة المشكلة من مختلف الدوائر الحكومية المعنية، بإشراف الرائد صفاء الزعبي من المركز، إن المبادرة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية نحو تسهيل تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والفتيات وتتضمن حزمة أنشطة وفعاليات، أبرزها اجراء الفحوصات الخاصة بالضغط والدم والسكري، والتوعية والتثقيف بمراحل الحمل الآمن والغذاء الصحي إلى جانب متابعة الأم الحامل باستمرار لضمان صحتها وصحة طفلها.

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