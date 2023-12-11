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الإثنين، 11-12-2023 05:38 م

اتفاقية بين الألمانية الأردنية والحسين للسرطان

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الوكيل الاخباري - وقعت الجامعة الألمانية الأردنية، ومؤسسة الحسين للسرطان، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تأمين الطّلبة ضد السّرطان عن طريق الاشتراك بتأمين "رعاية" الذي يضمن تغطية تكاليف علاج السرطان في مركز الحسين للسرطان بشكل فوري، ودون أي فترة انتظار حال الإصابة لا قدّر الله.

وقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعن المؤسسة مديرتها العامة نسرين قطامش .

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