اتفاقية بين المواصفات والطاقة الذرية لحفظ معايير القياس

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية اليوم الخميس، اتفاقية لحفظ معايير القياس الوطنية وإدامتها وسلسلتها وفق المعايير الدولية، في مجالات النيوترونات والأشعة السينية وإشعاع جاما، إضافة إلى تقديم خدمات المعايرة للمعايير المرجعية الموجودة في مختبرات المعايرة الوطنية ومختبرات المستشفيات ومراكز البحث العلمي.

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وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير الزّهير، إنّ المؤسسة تولي أهميّة بالغة لتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة كافّة، وبما يحقق الرؤى الملكية في تقديم الخدمة الفضلى للوطن والمواطن في ظل احتفالات الوطن باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.



وأضافت الزّهير، إن المؤسسة تواصل سعيها الدؤوب بالتعاون مع المركز الوطني للمترولوجيا لتطوير وتحديث البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا، إذ تقدمت رسمياً بطلب توقيع الأردن لاتفاقية المتر الدولية لينضم بموجبها إلى مجموعة الدول الأعضاء للعمل في سياق تشاركي حول وحدات القياس، كون الاتفاقية تمثل منتدى للمعنيين من الحكومة والباحثين والعلماء بهدف التأكد من الاعتراف بالبنية التحتية الوطنية للمترولوجيا، دولياً، وبما يعزز قدرة الاقتصاد على التحقق من جودة المنتجات والخدمات بوسائل وطرق معترف بها دولياً لينعكس أثره على رفع مستوى التنافسية الوطنية وضمان سلامة المنتجات والخدمات.



بدوره قال رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة على استعداد لفتح أبوابها للتكامل في مجال بناء القدرات التي تمتلك منها الهيئة خبرات متميّزة في مجال القياسات التي تتعلّق بالجانب النووي وغيرها من المجالات، مشيراً إلى الجهود التي بذلت من قبل كوادر الهيئة لتأهيل المختبرات للحصول على شهادات دوليّة مرموقة.



وأشار طوقان إلى التقنيات والخبرات التي تزخر بها الهيئة والتي تعدّ مصدر فخر للأردن لتفرّدها على مستوى الإقليم والعالم، مبدياً استعداد الهيئة لوضع جميع خبراتها بتصرّف مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، والاستفادة من الخبرات المتميزة في مؤسسة المواصفات والمقاييس والمركز الوطني للمترولوجيا.