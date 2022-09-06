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الثلاثاء، 06-09-2022 02:56 م

استقرار أسعار مواد التجميل محليا رغم ارتفاعها عالميا

مستحضرات-التجميل-الضارة


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد نقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس استقرار أسعار مواد التجميل والمناديل الورقية وفوط الأطفال في محلات التجزئة.اضافة اعلان


وقال الجليس لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسعار عالميا ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام المرتبطة أساسا بالنفط وكلف الشحن، لافتا إلى أن آخر ارتفاع طرأ على الأسعار محليا كان قبل أكثر من شهرين.

وأضاف أن الطلب على مواد التجميل والإكسسوارات كان مرتفعا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع موسم الأفراح خلال فصل الصيف وعودة دوام المدارس والجامعات.

وأشار الجليس إلى أن الأسعار تتفاوت من تاجر لآخر في السوق المحلي بسبب بيع بعض التجار للسلع بسعر التكلفة من أجل توفير السيولة لتغطية الديون والمصاريف الأخرى.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار مواد التجميل وفوط الأطفال في السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

 




 

 


 

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