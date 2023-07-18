اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

الوكيل الإخباري - أحال مدعي عام الجنايات الكبرى سائق مركبة قام بدهس رجل أمن عام أثناء أداء وظيفته الرسمية في منطقة صويلح ما أدى لوفاته، وفر من موقع الحادث.



وقال مصدر مقرب من التحقيق، اليوم الثلاثاء، إنّ مدعي عام الجنايات الكبرى أسند للسائق تهمة الشروع بالقتل، مع استمرار توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.



الرقيب موسى المصري 35 عاما ويقطن في منطقة أم العمد في لواء الجيزة لديه 5 أبناء (3 بنات وطفلين أكبرهم 5 سنوات وأصغرهم 9 أشهر، طلب من سائق مركبة التوقف خلال الواجب الرسمي لدورية النجدة في منطقة صويلح في 10 تموز 2023، إلا أن السائق رفض الامتثال لطلب رجل الأمن وقام بدهسه والفرار من مكان الحادث، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه لاحقا.



وأشار المصدر إلى أن الشخص الذي دهس الرقيب الشرطي كان متعاطيا للمخدرات خلال قيادته للمركبة، حيث أخذت عينات من قبل المختبر الجنائي للتعرف على المادة المخدرة.



وخسر الأردن في السَّنوات الستة الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.



أرقام الأمن العام، أفادت بتسجيل 1397 حادث دهس نتج عنها 67 حالة وفاة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023.

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