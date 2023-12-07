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الخميس، 07-12-2023 07:42 م

اطلاق برنامج فرسان الطبيعة في عجلون

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الوكيل الاخباري - أطلقت محمية غابات عجلون اليوم الخميس المرحلة الأولى من برنامج فرسان الطبيعة، وتتضمن زيارة المدارس المجاورة للمحمية .

وقالت مشرفة التعليم البيئي في المحمية كوثر دويكات، إن البرنامج يشتمل على مراحل خمسة وآجيال جديدة من أعمار 13 إلى 16 عاماً، حيث انطلقت اليوم المرحلة الأولى من البرنامج في منطقة صنفت ب(A)، مشيرة إلى أن البرنامج التعليمي البيئي موقعي ينفذ في مواقع المحميات الطبيعية ويستهدف الطلبة من المجتمع المحلي حول المناطق المحمية التابعة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

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