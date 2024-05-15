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الأربعاء، 15-05-2024 11:11 ص

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الاخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وقال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار الى أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.

 




 

 


 

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