اعلان صادر عن مُسجل الأسماء التجارية بوزارة الصناعة للتجار في إربد

الوكيل الإخباري -
أعلن مُسجل الأسماء التجارية في وزارة الصناعة والتجارة أكرم السكر، للتجار مالكي الأسماء التجارية المسجلة قبل تاريخ 01/01/2006 في محافظة اربد، إن المدة القانونية المنصوص عليها في القانون لإعلان الرغبة في الاحتفاظ بالاسم التجاري انتهت.اضافة اعلان
وقال المسجل، وفقا لبيان للوزارة، أنه بناء انتهاء المدة سيتم شطب أسماء تجارية خلال أسبوع في المحافظات من تاريخ هذا الإعلان.
وبيّن أن من فاته توفيق وضعه، بإمكانه مراجعة المسجل خلال أسبوع مصطحباً معه رخصة مهن سارية المفعول، وحضوره شخصياً او تفويض شخص آخر خطياً، ليقوم بتقديم طلب توفيق الأوضاع، علماً بأن الوزارة لا تتقاضى رسوماً لقاء هذه الخدمة.
ودعا المسجل التجار الى الاطلاع على القائمة كاملة، من خلال الرابط التالي: انقر هنا