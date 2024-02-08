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الخميس، 08-02-2024 06:24 م

اعلان هام بشأن عرض مباراة النشامى وقطر يوم السبت

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الوكيل الاخباري - اعلنت أمانة عمان الكبرى عن تجهيزها شاشات عرض في مواقع مختلفة من العاصمة عمان لعرض المباراة النهائية ضمن كأس آسيا يوم السبت القادم والتي تجمع المنتخب الأردني ومنتخب قطر.

وتشمل المواقع التي تم تجهيزها: حدائق الحسين ،حدائق الملك عبدالله الثاني بن الحسين في المقابلين ،صالة الأمير فيصل بن الحسين في مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في القويسمة ،حدائق الجبيهة .

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وتأتي هذه الخطوة من أمانة عمان لتمكين موظفي الامانة وعائلاتهم والجماهير الأردنية من مشاهدة المباراة في أجواء عائلية ومجتمعية، ودعم المنتخب الوطني في مسيرته في كأس آسيا.

 

ودعت الامانة جميع الجماهير للحضور إلى هذه المواقع ومؤازرة المنتخب الوطني الأردني.

 

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