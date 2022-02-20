افتتاح دورة التعليم الجامعي للعام 2022 في الهاشمية

الوكيل الإخباري - أَكَدَّ رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون على أهمية الدورات التطويرية والتدريبية المتخصصة لعضو هيئة التدريس للتميز في التعليم الجامعي خلال افتتاحه دورة التعليم الجامعي للعام 2022 التي تعقدها عمادة التطوير الأكاديمي والتواصل الدولي في الجامعة.

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ويشارك في الدورة التي تستمر أربعة أيام، نحو (60) عضو هيئة تدريس جديد من مختلف الكليات والأقسام، وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلطان المعاني، وعميد التطوير الأكاديمي الأستاذ الدكتور عدنان أبو صرة، وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور خالد أبو التين، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق الشديفات، ومدير وحدة المكتبة الأستاذ الدكتور عمر الفجاوي.



وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية مواكبة المستجدات التقنية لعضو هيئة التدريس خاصة ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، وكذلك المهارات والكفايات التربوية والنفسية مثل الذكاءات المتعددة و الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي خاصة التواصل والتفاعل مع الطلبة وتحفيزهم ودعمهم كونهم قادة المستقبل. ودعا الدكتور الزبون إلى الاستمرار في تحديث وتطوير الخطط الدراسية في مختلف المساقات.

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