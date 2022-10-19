الأردنية العاشرة عربيا والأولى محليا في تصنيف QS Arab

الوكيل الإخباري - حافظت الجامعة الأردنية على المرتبة العاشرة عربيًّا والأولى محليًّا في تصنيف QS Arab 2023، كواحدةً من أفضل 5% من الجامعات على مستوى الوطن العربي.

اضافة اعلان



وتقدّمت الجامعة الأردنية على مستوى الوطن العربي في عددٍ من المعايير، إذ أصبحت السّادسة في معيار السمعة الأكاديمية، وحلّت سابعةً في معيار السمعة التوظيفية، والسادسة في معيار تأثير الموقع الإلكتروني.



ويُعدُّ تصنيف QS Arab من أهم وأشهر التصنيفات؛ حيث يُفاضل بين أداء ما يُقارب من 200 جامعة عربية، مُراعيًا خصوصية المنطقة وظروفها، وذلك حسب المعايير التالية: السمعة الأكاديمية (30%)، السمعة التوظيفية (20%)، نسبة الطلبة لأعضاء هيئة التدريس (15%)، التعاون البحثي الدولي (10%)، نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه (5%)، نسبة الاستشهاد لعدد الأوراق البحثية المنشورة على قاعدة البيانات سكوبس (5%)، ونسبة الأوراق البحثية المنشورة على قاعدة البيانات سكوبس لأعضاء هيئة التدريس (5%)، وتأثير الموقع الإلكتروني (5%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (2.5%)، ونسبة الطلبة الدوليين (2.5%).