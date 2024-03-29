الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من دعم "المفوضية" النقدي

الوكيل الاخباري- استفاد قرابة 330 ألف لاجئ في الأردن من المساعدات النقدية المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تجاوزت قيمتها 72 مليون دولار في 2023، ليكون الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها من الدعم النقدي للمفوضية.



وأفاد تقرير صدر حديثا للمفوضية، أن 2.823101 من اللاجئين والنازحين وأفراد المجتمعات المضيفة حصلوا على مساعدات نقدية قدرها 243.008028 دولارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي.

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وأشار التقرير إلى حصول 330.233 لاجئا في الأردن 72.641359 دولارا مساعدات نقدية في 2023، مقابل تلقي 268.591 لاجئ 70.092 مليون دولار في 2022.



وقدمت المفوضية مساعدات نقدية في 16 منطقة عمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وظهر من التقرير أن لبنان هي أكثر دولة عربية استفاد اللاجئون فيها من المساعدات النقدية، بعد تلقي 1.36 مليون لاجئ دعما قيمته 85.74 مليون دولار، تليها الأردن، ثم اليمن ثم العراق ثم مصر.



ونفذت المفوضية برنامج مساعدة نقدية في شمال غربي سوريا في عام 2023 من خلال عملية عبر الحدود في غازي عنتاب، ودعمت أكثر من 1250 أسرة متضررة من زلزال شباط 2023.



وشملت المساعدات دعما لتمكين اللاجئين من إنشاء مشاريع صغيرة، ومنحا صحية لسداد التكاليف الطبية للعلاج في المستشفيات وشراء المعدات الطبية، وتوفير الخدمات المتخصصة المنقذة للحياة، ومنحا تعليمية ومنحا لغرض تأمين المأوى وتكاليف الإيجار وإصلاح المنازل، وأشكال أخرى من الدعم النقدي.