الأردن من أكبر المصدرين والمستوردين للماشية في العالم

الوكيل الاخباري- يمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في العالم.



وتشير قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين، في المقابل ظهر الأردن من بين أكبر المصدرين والمستوردين في العالم العربي، بل في العالم.



وتملك الصين العدد الأكبر من رؤوس الماشية في العالم، بينما يتبوأ الاتحاد الأوروبي ورومانيا وإسبانيا قائمة الأكثر تصديرا، وتتصدر الأردن البلدان الأكثر استيرادا للماشية، في حين تعد رابع أكبر مصدّر لها.



1- الدول الأكثر تصديرا للماشية في العالم

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نشر البنك الدولي من خلال أداة "الحلول العالمية المتكاملة" (ويتس)، التابعة له، قائمة بترتيب أكثر دول العالم تصديرا للماشية الحية عام 2022 وهو التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني وفقا لما يلي:



الاتحاد الأوروبي 430 مليون دولار من تصدير 2.81 مليون رأس.



رومانيا 278 مليون دولار من تصدير 2.29 مليون رأس.



إسبانيا 192 مليون دولار من تصدير 1.49 مليون رأس.



الأردن 167 مليون دولار من تصدير 1.78 مليون رأس.



البرتغال 89 مليون دولار من تصدير 450.495 رأسا.



تركيا 64 مليون دولار من تصدير 541.704 رؤوس.



أستراليا 56 مليون دولار من تصدير 524.908 رؤوس.



المجر 47 مليون دولار من تصدير 429.509 رؤوس.



قيرغيزستان 46 مليون دولار من تصدير 491.119 رأسا.



فرنسا 45 مليون دولار من تصدير 490.684 رأسا.

2- الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية

وهذه قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية عام 2022، وفقا لذات الأداة التابعة للبنك الدولي:



1- الأردن 1.78 مليون رأس.



2- الإمارات 356.231 رأسا.



3- الكويت 166.116 رأسا.



4- مصر 23.630 رأسا.

